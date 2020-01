Adtrac bietet ein webbasiertes Campaign-Tool, mit dem Werbetreibende ihre Kampagne anlegen und vollumfänglich steuern können. Als Alleinstellungsmerkmal sieht Gründer Ben Wey die Live-Tracking Option, die es Marken erlaubt in Echtzeit die Ausspielung der Kampagne zu verfolgen.

Die langjährige DooH-Erfahrung der Gründer zeigt sich auch in einem weiteren Feature der Plattform: Kampagnenmotive müssen nur in maximal zwei Formaten hochgeladen werden (Hoch- und Querformat in 4K-Auflösung), die Komprimierung der Inhalte auf die unterschiedliche Screen-Formate der angeschlossenen Netzwerke erfolgt vollautomatisch von der Plattform.

Weitere Analytics Features sind bei Adtrac in Planung, wenig überraschend wenn man mit Advertima Gründer Iman Nahvi eine neue DooH-Buchungsplattform launcht.