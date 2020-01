Es ist ein Projekt mit Ausstrahlungskraft in die ganze Schweiz: Als erste Stadt hat Luzern zusammen mit Clear Channel interaktive Citypanels installiert. Nach den positiven Resultaten der Pilotphase wurde das Angebot auf heute sieben Standorte ausgebaut. Seit August 2019 sind auch in Zürich an 15 Standorten auf den interaktiven Panels Stadtinformationen verfügbar.

Die meistgenutzten vordefinierten Points-of-Interest in beiden Städten sind Sehenswürdigkeiten, Gastronomieangebote, Freizeit- und Kulturangebote sowie in Zürich die Luftbilder und historische Ansichten.



Die rege Nutzung, die attraktiven Standorte und der Vorteil, dass sie über einen Werbe- und Informations-Screen verfügen, machen das Angebot auch für Werbetreibende sehr attraktiv, um beispielsweise lokale Events und Angebote zu bewerben.

Die Funktionalitäten für einfache Nutzung und die flexible Gestaltung des Informationsangebot werden laufend weiterentwickelt. Es verwundert in diesem Zusammenhang nicht, dass einige Städte Interesse an einer gleichartigen Lösung haben. Insbesondere im Hinblick auf eine zeitnahe, moderne und direkte Information der Bürger und Gäste, im Rahmen von Smart City Überlegungen oder den Bestrebungen der Städte, ihre Themen und Informationen akkurat zu vermitteln.

Clear Channel ist Mitglied von Smart City Schweiz, Urban Hive und C40 Cities. Die Lösung in Luzern und in Zürich, basieren auf der Entwicklung von Clear Channel in Zusammenarbeit mit Geocom Informatik AG, den Städten und den Tourismusorganisationen.