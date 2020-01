Pricer bietet digitale Etikettenlösungen für den Einzelhandel – von der Ladenfläche bis zur Regalkante. Durch den “Instant Flash” der digitalen Etiketten werden Produkte so hervorgehoben, daß sie einfach erkannt und entnommen werden können. Darüber hinaus speist die automatische Produktpositionierung die korrekte Position jedes Artikels in den Routing-Algorithmus der Software ein um die Laufwege bestmöglich zu gestalten.

Die Etiketten verwenden ein leistungsfähiges Optical Wireless Communication-System. Dadurch kann mit jedem einzelnen der smarten eInks in Echtzeit kommuniziert werden. Die Lösungen für den Retail, die Pricer in Halle A am Stand A23 zeigt, sollen einer verbesserten Customer Experience beitragen.