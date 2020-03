Das Konzept der Blicksteuerung hat sich in den letzten Jahren insbesondere im Enterpriseumfeld etabliert. Einer der führenden Anbieter ist die Münchner 4tiitoo, welches die Softwareplattform Nuia Productivity+ anbietet. Nuia steigert die Effizienz und Ergonomie an Computerarbeitsplätzen – durch Blicksteuerung und AI basierte Erkennung der Nutzerintention mit Hilfe von Eyetracking.

Am Computerarbeitsplatz führen Eyetrackinglösungen wie Nuia zu einer signifikanten Reduktion der täglichen Mausnutzung und damit zu 4-12% höherer Produktivität, aber auch zu gesünderen Arbeitsplätzen durch Minderung des Risikos von Überlastung (Maushand-Symptome). Durch diese „hands-free“ Bedienung können sich Mitarbeiter mit ihren Händen auf die eigentliche Arbeit konzentrieren, was zu höherer Produktivität und verbesserter Qualität führt.

Als Alternative zu Touchscreens bei Digital Signage Anwendungen ist die Technologie noch nicht sehr verbreitet. Aber Proof of Concepts in Automobilshowrooms und im LEH waren sehr erfolgreich. Nicht nur wird Blicksteuerung von Konsumenten als innovativ wahrgenommen, sondern die Bedienung macht Spaß. Perfekt für den Trend Gamification am Point of Sale

Praxistest Euroshop 2020



Im Rahmen der Euroshop 2020 hat invidis zwei interaktive Touchpoints am Shared Spaces Stand von Visplay, Vizona und Ansorg mit Nuia von 4tiitoo Technologie getestet. Mehr als 1.000 Standbesucher nutzen die berührungslosen Digital Signage Systeme um ihre Stimmung zu bestimmen. Gemeinsam mit den Shared Spaces Architekten von Kemmler Kemmler (Berlin) wurden dazu verschiedene Mood-Fotos ausgewählt, die jeweils einer von drei Moodkategorien zugeordnet waren. Nutzern wurden jeweils drei Fotos gleichzeitig angezeigt, Besucher wählten mit den Augen unter den ständig wechselnden Bildern ihr jeweiliges Lieblingsfoto aus. Innerhalb von 20 Sekunden konnte die Nuia Plattform ausschließlich auf Basis der Augenbewegungen die Präferenzen des Nutzers bestimmen. (Film) Der Großteil der Retailer und Architekten waren von der Applikation begeistert – ein WoW-Experience das in Coronazeiten besondere Aufmerksamkeit bekam.

Spannend ist die Technologie nicht nur weil sie robust und relativ günstig ist, sondern weil Anbieter sehr viele Informationen über unterbewusste Präferenzen der Kunden sammeln können. So konnte ein Autohersteller wertvolle Informationen erhalten über präferierte Produktfeatures, Preiskategorien oder Performance vs. Sustainability. Im Fashionbereich sind es insbesondere Lieblingsfarbe/-muster oder Schnitte die sich mithilfe von Nuia erheben lassen. Mit diesen Informationen ausgestattet kann z.B. Verkaufspersonal sehr viel schneller und zielgerichteter beraten. Auf dem Shared Spaces Messestand konnten die Besucher den Stand passend zu ihrer Präferenz erleben.

Technologie

4tiitoo setzt mit Nuia auf schwedische Tobii-Eyetracker die einfach unterhalb des Screens installiert werden und nur per USB an den Mediaplayer angeschlossen werden müssen. Die Anwendung läuft robust lokal ohne Cloud Ressourcen.

invidis Fazit

Wir waren überrascht wie positiv die über 1.000 Nutzer auf der Euroshop die Technologie aufnahmen. Der Nutzwert übertraf den Spaßfaktor bei weitem, und viele neue Digital Signage Anwendungskonzepte lassen sich auf der Technologieplattform entwickeln.