Accenta ist dabei, wenn vom 13. bis 17. März 2020 die internationale Fachmesse für Hotellerie, Gastronomie, Gemeinschaftsverpflegung, Bäckereien und Konditoreien in Hamburg ihre Tore öffnet. In Halle B1 im Obergeschoss (Stand 203) stellt der Lösungsanbieter neue Produkten rund um die Themen Digital Signage und Sound vor.

Mit dem TV-Management-Tool TVLUTION lassen sich Signage-Displays in einer oder mehreren Filialen mit Bild-, Text- und Video-Material über eine intuitiv bedienbare Software zentral steuern und ausspielen. Das Besondere an der Software ist laut Accenta die einfache, intuitive Bedienbarkeit. Der Content lässt sich per Drag & Drop auf die gewünschte Vorlage setzen. Funktionen wie eine übersichtliche Monitorauswahl oder eine detaillierte Zeitsteuerung lassen sich für alle Screens in Echtzeit über den Webbrowser steuern.

Der digitale Kundenberater INFOLUTION eignet sich für Verkaufsräume und den Einsazu direkt am PoS. Per Touchscreen bekommen Kunden alle relevanten Informationen zum Unternehmen, Produkten, Serviceleistungen und weiteren Inhalten, die Unternehmen selbst definieren können. Den Content passt Accenta individuell auf die Anforderungen seiner Kunden je nach Branche und deren Kundenklientel an.

Im Bereich Audio hat Accenta das System AUDIOLUTION im Portfolio, das neben GEMA-freie Musik auch die Möglichkeit anbietet, eigene Soundlogos und Werbespots in das Musikprogramm zu integrieren. Der Receiver der Lösung muss lediglich an die Musikanlage angeschlossen werden und kann von Accenta gesteuert werden, damit für den Nutzer kein Aufwand entsteht. Der MUSICMANAGER, den Accenta ebenfalls anbietet, ist mit 1000 Musiktiteln ausgestattet und kann per Touchscreen gesteuert werden. Beide Systeme lassen sich aber auch an jede bereits vorhandene Musikanlage anschließen

Internorga 2020 trotz Coronavirus

Die Fachmesse findet auch in Zeiten von Coronavirus planmäßig statt, wie die Veranstalter bestätigten. So schreibt die Messe: „Die Hamburg Messe und Congress GmbH nimmt die Verunsicherungen bezüglich des Coronavirus sehr ernst. Die Gesundheit von Besuchern, Ausstellern und weiteren Messeteilnehmern steht für uns an oberster Stelle. Wir stehen in engem Austausch mit den Gesundheitsbehörden und -institutionen der Freien und Hansestadt Hamburg und beobachten die aktuellen Entwicklungen sehr wachsam, so dass auf Veränderungen schnell und angemessen reagiert wird, falls dies erforderlich sein sollte. Dabei bedienen wir uns öffentlicher Quellen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), des Gesundheitsministeriums, des Robert-Koch-Institutes und des Branchenverbandes AUMA. Demnach besteht aktuell kein Anlass zur Einschränkung des Messebetriebes der Internorga.“