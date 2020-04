AV-Integrator Diversified mit Sitz in New York erweitert, wie die Kollegen von Sixteen-Nine berichten, sein relativ neues Digital Signage as a Service-Angebot namens FocalPoint mit einem neuen Produkt: VitalSign ist ein Android-Tablet mit integriertem Wärmesensor, welcher ursprünglich für einfache Pass/Fail-Meldungen auf der Grundlage der Körpertemperatur einer Person konzipiert wurde. Damit stellt sich das Unternehmen einer sich vor allem in den USA gerade rapid durch COVID-19 verändernden öffentlichen und privaten Landschaft.

Das Gerät, dass Diversified mit Ständer als Kiosk oder auch Wand-/Tischhalterung anbietet, prüft die Körpertemperatur innerhalb einer Sekunde aus einem Abstand von einem Meter und gibt Sound-Warnungen aus, wenn eine Person eine hohe Temperatur hat. Die Tablets sind von Aurora Multimedia, der sie wiederum in einen Partner mit dem chinesischen Hersteller GloryStar produziert. Der AV-Integrator bietet seine Lösung in drei Größen als 10″, 15,6″ oder 21,5″-Panel. Der Wärmesensor auf der Oberseite des Tablets basiert auf kontaktloser Infrarottechnik und kann um 180 Grad gedreht werden.

Derzeit trackt das Tablet keine Daten und macht nur Momentaufnahmen, in Zukunft will Diversified aber weitere Firmware-Upgrades anbieten, darunter beispielsweise eine Alarmfunktion via E-Mail samt Foto und Thermaldaten, Gesichtserkennung oder Third-Party-Programm Unterstützung. Damit dürfte die Lösung für den Einsatz hierzulande nicht GDPR/DSGVO-konform sein, ist aber ein gutes Beispiel für ein Unternehmen, das auch in schwierigen Zeiten nach vorne schaut. Allerdings liegt die Gefahr bei der Verbreitung von COVID-19 nach aktuellen Erkenntnissen weniger am Fieber, als am unwissentlichen anstecken anderer Personen, während man selbst keinerlei Symptome aufweist.