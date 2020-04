Bei MuSe verschwindet die People Counter Lösung in eine stylische flughafenähnliche Installation die anhand der Illustration mehr für den weniger frequentierten Lifestyle-Retail konzeptioniert wurde.

Die chinesische Digital Signage Libra fokussiert sich auf Fiebermessung im Eingangsbereich. Während dieser Lösungsansatz in China weitverbreitet ist, sind in Europa Fiebermessungen primär für Mitarbeiter vorgesehen. Kunden und Datenschutzbehörden akzeptieren eine flächendeckenden Messung in Europa nicht.