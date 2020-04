Unterstützungs- und Inspirationsbekundungen von ‚The Queen‘ werden vom 7. bis zum 19. April von 10.00 bis 18.00 Uhr auf den Piccadilly Lights im Herzen von London übertragen. Es ist das erste Mal, dass auf dem 4K-DooH-Screen von Daktronics, der von Außenwerber Ocean Outdoor betrieben wird, direkte Botschaften von der Königin angezeigt werden.

Nach Absprache mit dem Buckingham-Palast werden drei aufbauende Botschaften von einem Foto der Königin begleitet, das von PA Media im Schloss Windsor aufgenommen wurde, während sie ihre Rede aufzeichnete. Eine der Botschaften ist „Wir werden uns wiedersehen“, was die Worte der Kriegshymne von Dame Vera Lynn widergibt. Eine weitere Botschaft dankt allen an der Front des britischen National Health Service (NHS), den Pflegekräften und denjenigen, die wichtige Aufgaben wahrnehmen. Jede Botschaft erscheint in voller Dominanz auf dem Bildschirm und wird nicht zusammen mit anderer Werbung gezeigt.

Der Manager für kommerzielle Medien, Derek Manns, sagte: „Wir sind stolz darauf, die Botschaft der Königin zur Unterstützung der Nation auf dem Piccadilly Lights zu verbreiten. Wir hoffen, dass es für die Londoner etwas Licht in diese beispiellose Zeit bringen wird, während wir weiter daran arbeiten, die Krise zu bewältigen.“

Richard Malton, CMO von Ocean Outdoor, sagt: „Die Ansprache der Königin an die Nation war inspirierend und beruhigend. Ihre Majestät die Königin ist die berühmteste Einwohnerin Londons. Wo könnte man ihre Botschaft den Stadtbewohnern besser vermitteln als in Piccadilly Lights. Es war eine Ehre, mit dem Palast zusammenzuarbeiten, um dies zu ermöglichen.“

Etwa 24 Millionen Menschen verfolgten die Fernsehübertragungen der Königin am Sonntagabend. Es war erst das fünfte Mal, dass die Königin in ihrer 68-jährigen Regierungszeit außerhalb der regulären Weihnachtsbotschaften eine Sondersendung an die Nation ausgestrahlt hat.