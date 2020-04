Die neuen Webinare von UK-Außenwerber Ocean Outdoor richten sich an Vermarkter, Strategen, Medienplaner und Einkäufer und sollen unter dem Motto „#NeverStopLearning“ wichtige Branchenkenntnisse und Einblicke vermitteln, um die Wirkung von Kampagnen im Bereich DooH voranzutreiben.

Das Webinar „Neuroscience – The Art of Outdoor and Beyond“ am Dienstag, den 28. April wird von Monika Tomova, Insight-Managerin von Ocean, präsentier. Die Live-Sitzung beschäftigt sich mit Ocean’s neurowissenschaftlicher Forschung über die Auswirkungen von (D)OoH, die Identifizierung der WOW-Faktoren für den Einsatz erfolgreicher Kampagnen.

Das zweite Webinar „Understanding the impact of Coronavirus“ am 30. April hält Ocean mit Gastrednern von Partner Opinium, seines Zeichens Marktforschungs- und Insight-Beratungsunternehmen. In den vergangenen Wochen hat Opinium eine Reihe informativer Berichte erstellt, um Organisationen in diesen beispiellosen Zeiten zu unterstützen.

Die Berichte reichen über die Auswirkungen auf die Verbraucherausgaben bis hin zu der Frage, wie KMU auf Covid-19 reagieren. Zudem werden Sektoren und Marken betrachtet, die härter an einer effektiven Kommunikation arbeiten müssen.