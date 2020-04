Zur dritten invidis Happy Hour mit ausgewählten Experten und Entscheidern aus der Digital Signage-Branche erläuterten Florian Rotberg und Stefan Schieker von invidis Consulting wie am Vorabend bei der ersten EMEA-Version der wöchentlichen Videokonferenz die aktuellen und möglichen zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklungen in einem Vier-Phasen-Szenario.

Die Anwesenden Digital Signage-Profis aus DACH sehen die künftigen Entwicklung negativer als die EMEA-Vertreter. Ein Einwand beziehungsweise eine Anmerkung gegen das vorgestellte Szenario war die Möglichkeit einer zweiten Infektionswelle des Corona-Virus. Der Worst-Case wäre in diesem Fall das pendeln zwischen stärker und schwächer ausfallenden Phasen mit eventuell deutlichen Schwankungen bei den Zahlen der Neuinfektionen. In Krankenhäusern werden derzeit Sediermittel rar, um Patienten, die beatmet werden müssen, ruhig zu stellen. Die Gefahr könnte sein, dass bei einer weiteren Welle die kritischen Systeme sich noch nicht erholt haben könnten von der vorigen, bis sich eine Art Herdenimmunität in der Bevölkerung entwickelt hat.

Virus-Tracking via App

Zum Thema standen auch Tests, die hauptsächlich dazu dienen sollen, dass Personen herausfinden können, ob sie bereits mit COVID-19 infiziert waren. Diese Tests, die Ärzte und Apotheken bestellen können, findet spuren auf Antikörper im Blut und könnte wiederum Ärzte in Unternehmen bei der Frage unterstützen, welche Mitarbeiter ins Büro zurückkommen und welche vielleicht weiter im Home Office bleiben sollten, um sich vor einer Infektion zu schützen. In Kombination mit einer smarten App-Lösung könnten solche Tests gezielt gegen die Verbreitung von Corona eingesetzt werden.

Betroffene, die zu einem Zeitpunkt bereits infiziert waren, könnten in der App dies anonym vermerken. Die App rückverfolgt dann, welche anderen Smartphones während der Ansteckungsphase in der Nähe waren und ob diese ebenfalls positiv auf Tests reagiert haben. Die Kombination aus App und Tests könnte so das Virus-Tracking deutlich vereinfachen.

Die Anwesenden sind sich einig, dass die aktuelle Situation viel Kreativität von allen Betroffenen und in allen Branchen und Bereichen erfordert. Gerade Integratoren spüren den Druck ihrer Kunden, die in ihren Büros oder Stores wirksame smarte und innovative Lösungen wollen – und das so schnell wie möglich.