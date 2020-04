Bei der invidis Happy Hour am gestrigen Mittwochabend ging es um die Frage, wie sich das Kundenverhalten in Zeiten von Corona auf Digital Signage und Retail auswirkt und was die Entwicklungen für die Zukunft nach der Krise bedeuten. Die Digital Signage-Experten und Branchenvordenker aus DACH diskutierten mit Florian Rotberg und Stefan Schieker von invidis Consulting unter anderem die Verweildauer von ‚Quick-Fix‘-Lösungen, die derzeit überall teilweise recht innovativ in kürzester Zeit entwickelt und realisiert werden, um Branchen wie Retail in der Corona-Zeit zu unterstützen. Einige der innovativen Ideen haben durchaus das Potential, sich auch die nächsten Jahre nach Corona zu halten, so die Meinung.

Eine Hürde, mit denen viele der Anbieter allerdings erstmal kämpfen müssen ist die Verfügbarkeit von Komponente. Vor allem importierte Bauteile aus dem asiatischen Raum brauchen mehrere Wochen und sind stark nachgefragt, also entsprechend knapp verfügbar. Gleichzetig wollen die Kunden der Integratoren die Technologien am besten schon morgen in ihrem Store haben. Gewinner sind da Anbieter, die frühzeitig ihre Aufmerksamkeit auf Lieferketten und Prozessoptimierung gelegt haben – dem übrigens invidis wie auch die anwesenden Experten auf lange Sicht eine hohe Priorität zuweisen, um auch in der nächsten Krise gewappnet zu sein – oder die gleich komplett in Deutschland fertigen.

Zu gefragten Lösungen zählen derzeit beispielsweise solche für das Kundenmanagement im Store wie digitale Kundenstopper (Digital A-Frames). Die digitalen Aufsteller kombinieren ein Digital Signage Display (Ampel und Kundeninformationen), Zählsensorik für ein- und austretende Kundenbesuche und unterstützen je nach Anbieter sogar Lautsprechansagen. Tests zeigten, dass Kunden entsprechende Geräte ohne Ansagen deutlich öfter einfach ignorieren. Erst wenn der digitale Kundenstopper mittig im Gang platziert ist, die Warnfarben seines Ampelsystems deutlich zeigt und dann auch noch mit einer Stimme Kunden hinweist, wenn die maximale Anzahl an Personen im Shop erreicht ist, dann erzeugt die Lösung auch die gewünschte Wirkung. Wichtig ist hier die Einfachheit der Lösung, am besten plug’n’play für den Anwender und simpel aber deutlich zu verstehen für den Kunden.

Auch die Gretchenfrage fiel an diesem Abend: Wie wird es weitergehen, jetzt und nach Corona. Während die DACH-Experten gegenüber den Kollegen aus EMEA bisher eher pessimistischer in die Zukunft blickten, bringt einer der Teilnehmer ein positiveres Szenario auf den Tisch. Demnach war die Corona-Krise nicht lang genug, um große Veränderungen bewirkt zu haben, sondern sorgt nur für einige Verschiebungen im Makrt, zumindest für Digital Signage – sofern Lockerungen der Verbote wie sie in Österreich jetzt stattfinden sich international weiter durchziehen und sich die Situation nicht nochmal verschlechtert. Diese Entwicklung war nach Stand von vor zwei Wochen noch weniger absehbar, könnte jetzt aber durchaus eines von vielen möglichen Szenarien sein. Die Meinungen sind zu diesem Thema eher gespalten, allerdings hoffen natürlich alle das Beste und das die Krise am Ende kleiner ausfällt als bisher prognostiziert.

Veränderungen, um die es keinen Weg drum herum gibt, werden wir im Bereich Education und Workplace sehen, dort hat der Corona-Schock zu viele bisherige Versäumnisse und neue technologische Möglichkeiten aufgedeckt. Aber für Digital Signage heißt es eben noch abwarten und, wie bei der invidis Happy Hour, vielleicht erstmal noch ein gemütliches Feierabend-Bier trinken.