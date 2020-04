In zwei Forschungsstätten des australische Forschungsinstituts ‘The Harry Perkins Institute of Medical Research’ verwalten künftig Lösungen von Signagelive und BrightSign die Gestaltung, zeitliche Abfolge und Übermittlung von Content an zahlreiche LED-Screens, Informationstafeln und große Banner-Displays im Eingangsbereich, die allesamt für die interne Digital-Signage-Kommunikation des modernen Instituts genutzt werden. Ziel der neuen Installation waren eine höhere Plattformzuverlässigkeit und deutlich verringerter Zeitaufwand für das Systemmanagement.

Das 1998 gegründete Harry Perkins Institute of Medical Research, ist heute Australiens führendes Forschungszentrum für Erwachsenenmedizin. Rund 450 Mitarbeiter in der Forschung und klinischen Prüfung arbeiten übergreifend in zwei neuen hochmodernen Einrichtungen gemeinsam mit den größten Lehrkrankenhäusern des Landes. Die Ausstellungsflächen im Foyer sind wochentags der Öffentlichkeit zugänglich, und regelmäßige Führungen bieten Unterstützern die Gelegenheit, Spitzenforschung zu erleben. Die Foyerbereiche können außerdem für Veranstaltungen gemietet werden.

In den Einrichtungen ist viel Digital Signage platziert, die am Ende ihrer Lebensdauer angekommen war, aber nicht physisch ersetzt werden sollte. Andy Crowhurst, Facilities Operations Manager des Harry Perkins Institute: „Die Signage ist ein entscheidender und wertvoller Teil unserer Kommunikationsstrategie und unseres Markennamens und hat dem Institut einen großen Geschäftsnutzen beschert. Angesichts der existierenden unflexiblen eigenen Signage-Infrastruktur erwiesen sich Signagelive und BrightSign als die sprichwörtliche frische Brise die wir suchten. Die Kombination der beiden bringen signifikante Kosteneinsparungen, reduzieren den Verwaltungsaufwand und ergeben eine Lösung, die Content ungemein beweglicher präsentiert.”

Für die Installation der Lösungen sorgte Integrator Amped Digital, der auch den laufenden Support übernimmt. Wichtig für das Institut war, bestehende umständliche Prozesse die Technik betreffend zu automatisieren. Ein Beispiel: Vormals musste ein Nutzer sich in die frühere Plattform einloggen und täglich den Wetterbericht aktualisieren. Über die Signagelive-Plattform erfolgt das jetzt automatisch und spart so Zeit. Neue User benötigen zudem lediglich eine 20-30-minütiger Schulung, um angelernt zu werden. Für die Player von BrightSign entschied man sich vor allem wegen ihrer Zuverlässigkeit in dem schnelllebigen Umfeld, so das Institut.

Jeff Hastings, CEO von BrightSign, kommentiert: „Dieses Projekt dient als perfektes Beispiel dafür, wie auf den neuesten Stand gebrachte Digital-Signage-Lösungen nicht nur die ästhetische Beschaffenheit eines Gebäudes verbessern können, sondern auch zum ingesamten reibungslosen Betrieb eines wertvollen Lehrinstituts beitragen.”