Öffentlichen Einrichtungen und der Point of Sale sind potentielle Übertragungsherde für Viren. Anker Kassensysteme, Anbieter für PoS-Hardware und IoT-Plattformanbieter Conrad Connect haben gemeinsam eine Lösung zur digitalen Einlasskontrolle entwickelt, welche Unternehmen bei Schutz der Kunden und Mitarbeiter unterstützen soll.

Die Lösung besteht aus einem Infrarotsensor, der sich auf einer stabilen Pole befindet und die Personenzahl im Eingangsbereich misst, sowie einer App für die Analyse und anschließende Visualisierung der Daten des Sensors. Die Ergebnisse der cloudbasierten Anwendung können dann an Digital Signage-Displays und Ampelanlagen im Eingangsbereich gesendet werden. Anker führt dazu passende Poles wie die „Media Tube“-Halterung zur Montage von Displays oder auch eine spezielle Halterung für Ampelanlagen im Portfolio. Über die gewonnen Daten lassen sich zudem statische Auswertungen von Zeiten und Kaufverhalten auswerten und entsprechende Marketing-Maßnahmen ableiten.

Neben der digitalen Einlasskontrolle bietet Anker weitere Corona-Lösungen für den Schutz am PoS wie beispielsweise Spuckschutzscheiben basierend auf einer hochwertigen pulverbeschichteten Stahrohrkonstruktion, an welche weitere Halterungen für etwa Zahlungsterminals oder Tablets montiert werden können. Für besondere Kassenplätze beispielsweise an Self-Service Tankstellen oder am Drive-in bietet Anker seine Payment Paddle. Das Paddle besteht aus einem längeren Griff (für den Kassierer) und einem kürzeren für den Kunden. Das spart umständliches lehnen aus dem Fenster und sorgt gleichzeitig für soziale Distanz, um das Ansteckungsrisiko zu senken.