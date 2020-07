Das französische Computer-Vision-Unternehmen Quividi hat seine Software zur Erkennung von Mustern und Kundenströmen aktualisiert, um sich der aktuellen Corona-Situation anzupassen. Künftig erkennt die Publikumsmessplattform, die auf anonyme biometrische Daten setzt, auch Personen mit Gesichtsmaske. Die waren bisher bei der Messung teilweise untergegangen und hatten die gelieferten Zahlen verfälscht. Ein wichtiges Update, wird doch das Tragen von Gesichtsmasken in der Öffentlichkeit oder in überfüllten Innenräumen empfohlen oder sogar zur Pflicht gemacht.

Die Software von Quividi erkennt datenschutzkonform Gesichter, weist den Personen anonyme temporäre Kennungen zu und analysiert so Alter und Geschlecht, Bewegungsmuster, Stimmung oder auch das Shoppingverhalten – typischerweise in der Nähe von Digital OoH- und Digital Signage-Anwendungen. „Angesichts der Lockdown-Einschränkungen ist es für unsere Kunden wie Einkaufszentren, öffentliche Verkehrsmittel oder Ladenbetreiber von entscheidender Bedeutung, die Zuschauererholung in Echtzeit zu überwachen. Im Covid-19-Kontext erfordert dies, das gesamte Ausmaß des DooH-Publikums zu messen, einschließlich derer, die Masken tragen.“, sagt Quividi CEO Laetitia Lim.