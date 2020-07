Chicago ist vor kurzem in die Phase 3 seines Wiederaufbauplans eingetreten, in der zahlreiche Geschäfte und Dienstleistungen in der ganzen Stadt mit Sicherheitsprotokollen wiedereröffnet werden. Büroarbeitsplätze gehören zu den wichtigsten Lebensbereichen, die wieder aufgenommen wurden und Hunderttausende von Menschen an jedem Wochentag an ihren Arbeitsplatz zurückführen. Der Großteil der Arbeitskräfte fühlt sich am wohlsten, wenn sie mit dem Privatfahrzeug zur Arbeit fahren.

Cumulus Media macht sich den Anstieg der morgendlichen Pendler auf Chicagos Schnellstraßen zunutze und bewirbt seine zahlreichen Morgensendungen in verschiedenen lokalen Radiosendern auf den digitalen Plakatwänden von JCDEcaux in der Metropole. Die Platzierung soll das Publikum während ihres wieder aufgenommenen Arbeitsweges erreichen und sie an ihre Lieblingsmorgensendungen erinnern.