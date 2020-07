Das Innenstadt-Restaurant der Zukunft soll ein Erlebnisort mit hoher Aufenthalts Qualität werden. McDonalds, Wettbewerber und Partner machen sich Gedanken wie auch in Post-Covid19 Zeiten der Besuch eines Quick Service Restaurants (QSR) mehr sein kann als nur ein kurzer Stopp.



Wenig überraschend – wenn es nach Anbieter in der Digital Signage Branche geht – sollte LED und Displays eine große Rolle spielen. Dazu hat der koreanische LED-Anbieter Impactrum eine aufwändige Animation entwickelt in der sowohl dynamische LED-Elemente am Straßenrand als auch transparente LED-Folien in der Glasfassade integriert wurden.

Wenn das ganze für europäischen Augen etwas „too much“ erscheint, gibt das Konzept doch einen guten Einblick wie Digital Signage Teil der Architektur sein kann, wenn frühzeitig im Designprozess berücksichtigt.