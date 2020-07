Immer stärker etablieren sich interaktive Großformat-Displays in Meeting- und Konferenzräumen, Klassenzimmern und Seminarräumen. Mit dem IFP8630 stellt ViewSonic sein neues Spitzenmodell der IFP30-Serie, auch ViewBoard genannt, vor. Das 86″ große Display setzt auf die UFT-Technologie (Ultra Fine Touch) von ViewSonic, bietet 4K-Auflösung, unterstützt diverse Casting-Formate und wird mit der kostenlosen Whiteboard-Software myViewBoard als Komplettlösung ausgeliefert. Speziell für Schulen wird zudem die kostenfreie Zusatzfunktion myViewboad Virtual Classroom zur Verfügung gestellt.

Dank innovativer Multitouch-Technologie soll das Board über erhöhte Präzision verfügen und so in Meetings wie im Unterricht zu mehr Produktivität beitragen. Dual Pen ermöglicht zudem das gleichzeitige Schreiben mit zwei Stiften (3mm und 8mm Durchmesser). Zugleich erkennt das Display verschiedene Stiftdicken und unterscheidet sie von Fingern und Handflächen, was Eingabefehler effektiver vermeidet. Damit mehrere Teammitglieder, Schüler oder Studenten parallel am ViewBoard arbeiten können, unterstützt es bis zu 20 Eingabepunkte parallel.

Das IPS-Panel im Verhältnis 16:9 bietet Ultra HD-Auflösung (3840×2160) bei 60Hz, leistet 450 cd/m2, Helligkeit, liefert ein 1.200:1 Kontrastverhältnis. Für den harten Schul-Alltag ist die Oberfläche gehärtet (7H). Als interner Prozessor dient ein ARM Cortex-A73*2 + Cortex-A53*2 1.5Hz, der auf 3GB RAM sowie 16 GB internen Speicher zurückgreifen kann. Der Speicher kann jederzeit erweitert werden. Für besonders anspruchsvolle Anwendungen wird das Android 8.0 Board optional mit Slot-In PC von Intel angeboten.

Die vorinstallierte Anwendung vCast von ViewSonic ermöglicht es zudem, Inhalte von praktisch jedem mobilen Endgerät auf das Display zu streamen sowie den Bildschirm in bis zu vier Segmente zu unterteilen, um gleichzeitig verschiedene Inhalte zu betrachten. Für digitalen Unterricht stellt das Unternehmen zudem kostenfrei die Zusatzfunktion myViewboad Virtual Classroom zur Verfügung.

Als Eingangsoptionen stehen bereit: 3 x HDMI 2.0, VGA, DisplayPort 1.2, PC Audio (3,5 mm), RS232 und OPS. Dazu kommen die folgenden Ausgänge: HDMI 2.0, PC Audio (3,5 mm) und SPDIF. Zusätzlich verfügt das Display über zwei Netzwerkanschlüsse (RJ45 10M/100) und sechs USB-Ports. Abgerundet wird das Paket durch zwei klangstarke 15W-Lautssprecher sowie einen Sensor, der das Umgebungslicht misst, um jederzeit den idealen Helligkeitswert bestimmen und die Bildeinstellungen entsprechend anpassen zu können.

Das ViewBoard IFP8630 hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 4.049 Euro.