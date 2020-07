Die neue Heineken „Star of the Summer“-Kampagne wählt ein modernes Format, um mit den Verbrauchern in Kontakt zu treten: QR-Codes auf Supermarkt-Displays. Die Kampagne entwickelte OoH-Spezialist Kinetic gemeinsam mit der Medienagentur Starcom für die niederländische Brauerei. Die QR-Codes flimmern InStore über die ‚Tesco-Live‘-Displays in Tesco Supermärkten, die in Großbritannien die größte Handelskette stellen.

Bereits vor den Läden wird auf DooH auf die Kampagne hingewiesen. Durch das Scannen der QR-Codes können die Verbraucher an einem Wettbewerb teilnehmen und Preise gewinnen. Die Kampagne wird in UK bis zum 2. August laufen.

Ria Bradley, Account Director bei Kinetic: „Die Heineken ‚Star of the Summer‘-Kampagne ist ein perfektes Beispiel dafür, wie sich Marken der modernen Zeit anpassen und neue Formate wählen, die reichlich Gelegenheit bieten, mit den Verbrauchern in Kontakt zu treten. Es ist schön zu sehen, dass Marken weiterhin den Wert der OOH-Werbung in dieser schwierigen Zeit erkennen. Die Kampagne soll dabei nicht nur Unterhalten, sondern wartenden Kunden in der Supermarktschlange die Chance auf Heineken Merchandise mitgeben, das sie zu Hause genießen können.“