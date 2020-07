Vieles ist anders im Corona-Sommer 2020 in dem Messen. Events und Produktpräsentationen aus Gesundheitsgründen ausfallen müssen. So auch der Produktlaunch Galaxy Unpacked von Samsung Mobile für das neue Galaxy Note 20, der ausschließlich online stattfinden wird. Um den Hype auch in diesen unsicheren Zeiten zu erzeugen setzt Samsung auf fassadenfüllende DooH-Flächen bereits für die Teaser-Kampagne.

Vor etwas mehr als einer Woche veröffentlichte Samsung in seinen sozialen Kanälen eine Reihe von Posts mit einem flüssigen Symbol, dessen Form sich ständig ändert und das die nahtlose Funktionalität widerspiegelt, die die Galaxy-Erfahrung bietet. Diese Animationen werden nun an den Fassaden bekannter Wahrzeichen auf der ganzen Welt zu sehen sein. Seit 23. Juli nutzt Samsung die riesige LED-Fläche am COEX-Building in Seoul (bekannt durch die Wellen-Animationen), gefolgt von Kampagnen am Times Square in New York, FNAC in Madrid, Piccadilly and Waterloo in London und am Hauptbahnhof in Warschau.

Ein weiterer Beleg wie flexible das Werbeformat DooH sein kann.