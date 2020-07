DSS 2020 Digitales Wow und Aha an Bord

Die norwegische Reederei Hurtigruten ist nicht nur bei grünen Technologien Vorreiter, die neuesten Schiffe sind mit einem Hybridantrieb ausgestattet, sondern auch bei digitalen Erlebnissen an Bord. Anders als bei US-amerikanische Reedereien sind es oft die kleinen Lösungen, die den großen Aha-Effekt auslösen. Das WoW darf aber auch nicht fehlen, dafür sorgt die größte LED-Wand auf einem Kreuzfahrtschiff. Am 29.-30. Juli, im Rahmen der DSS 2020, schalten wir unter anderem auch an den Hafen von Oslo, um mit dem Digital Projekt-Manager der Hurtigruten und dem Digital Signage-Integrator Zeta Display über die neueste Kreuzfahrtschiff-Generation zu sprechen.

