Die inzwischen 15. Ausgabe des Digital Signage Summit Europe startet heute in neuem Gewand: Hannover statt München, Live-Stream statt Live-Publikum, ‚The Show‘ statt ‚Europe‘. Aber vieles bleibt auch gleich: zwei Tage (29. und 30.7.) voller spannender Vorträge, exklusiver Insights in den Digital Signage-Markt, Blicke hinter die Fassaden großer Projekte und – in diesem Jahr vermutlich besonders hitziger – Diskussionsrunden zur Entwicklung der Branche.

Das alles natürlich invidis authentisch mit Florian Rotberg, Stefan Schieker und fast 60 Experten aus aller Welt, die im Rahmen des Hybrid-Events zum Teil mit im Studio in Hannover sein werden, darunter:

Mehr als 2.100 Registrationen aus 95 Ländern sind bereits eingegangen. Der Stream startet dabei heute bereits ab 14 Uhr, das Event beginnt ab 15 Uhr.

Das komplette Programm gibt es unter digitalsinagesummit.org

Neu sind unter anderem die invidisXworld-Videobeiträge, die wir vorab der Show in den drei Weltstädten Barcelona, Weil am Rhein und Heilbronn produziert haben. Im Rahmen der Show wird auch die aktuelle neue Ausgabe des invidis Jahrbuchs 2020 veröffentlicht. Und die acht Stunden DSS-Programm ohne eine Sekunde Wiederholung werden übrigens nicht vor einem virtuellen Hintergrund oder Greenscreen, sondern vor fast 100qm feinster LED-Fläche produziert. Man sieht, es werden zwei Tage Digital Signage pur.

Am Besten jetzt noch anmelden, Getränke und Grillgut besorgen und mit Kollegen nachher ab 15:00 Uhr einschalten.

Wir freuen uns sehr auf die DSS 2020 – The Show und hoffen, die meisten der Invidis-Leser begrüßen zu können.