Seit dem Lockdown im März hat invidis consulting mehr als 20 Online Veranstaltungen für den DACH-Markt, EMEA und Nordamerika angeboten. Von invidis Happy Hour über Digital Signage Power Hour bis hin zu Workshops im Rahmen der Infocomm Connected in Nordamerika und Russland. Die Teilnahme für alle Events war kostenlos als Service von invidis für die Branche und ihre Kunden. Zusammengenommen haben wir mehr als 3.000 Digital Signage Experten und Retailer weltweit über die aktuellen Entwicklungen in der Krise und passende Digital Signage Lösungen informiert.

Aufgrund der großen Nachfrage haben wir nun entschlossen, gebündelt an zwei Tagen Ende Juli eine kleine DSS zu veranstalten. Dafür haben wir uns viele neue Formate und superinteressante Gesprächspartner ausgesucht. Auch darf der Launch des invidis Jahrbuch 2020 nicht fehlen. Die Branchenbibel haben wir trotz Krise und erheblich weniger Anzeigeneinnahmen komplett neu erstellt. Bereits zum zehnten Mal veröffentlichen wir das geballte Wissen von invidis in zwei Ausgaben – in Deutsch und English.

Die „DSS 2020 – The Show“ produzieren wir im Hybrid-Space am Flughafen in Hannover. Ein Hybrid aus Showroom und TV-Studio entwickelt und betrieben von der ICT und dem Messebauer Holtmann. Wir präsentieren an zwei Tagen ein Programm von jeweils vier Stunden mit Studiogästen, weltweiten Experten per Video-Schalte und Hintergrundberichten die wir vor Ort in Spanien und Deutschland aufnehmen. Dazu reisen wir u.a. mit einem Filmteam in der kommenden Woche nach Barcelona.

Die Konferenzwebsite mit dem Programm erscheint in den nächsten Tagen – die kostenlose Anmeldung ist ab sofort freigeschaltet. Was ist bis dahin zu tun:

Save the Date: 29. Juli 15:00-19:00h (ideal für BBQ in Europa & Frühstück in Nordamerika) 30. Juli 09:00-13:00h (ideal dür Asien und Europa)

Mitarbeiter-BBQ / Frühstück organisieren um gemeinsam DSS 2020 – The Show zu schauen (Der beste Grund mal wieder alle Mitarbeiter ins Büro zurückzuholen)

Marketing-Budgets überprüfen um zu schauen ob nicht doch noch Sichtbarkeit für das Unternehmen bei invidis (Jahrbuch, Website, Event) gebucht werden kann :-)

P.S. Natürlich planen wir für 2021 wieder eine ganze Reihe an neuen DSS-Events, aber aufgrund der gegenwärtigen Gesundheitslage wird es voraussichtlich keine weiteren DSS Live-Events im Jahr 2020 geben