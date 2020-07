Samsung präsentiert mit „Life Unstoppable“ ein virtuelles Eventformat, um seine neuesten Produkte vorzustellen. Bei dem 45-minütigen digitalen Event am 2. September ab 10 Uhr CET erklären Experten den Gäste die vielfältigen Möglichkeiten vernetzter Technologien und der neuesten Innovationen im integrierten Ökosystem von Samsung – von Home Entertainment und Online-Gaming Erlebnissen bis hin zum effizienten mobilen Arbeiten.

„Wir freuen uns darauf, die europäische Vorstellung der neuen Produktreihen von Smartphones, TVs und vielen weiteren digitalen Produkten in diesem Jahr ganz neu zu erfinden. Die zukunftsorientierte Art des Events spiegelt den Geist der Produkte selbst wider“, sagt Benjamin Braun, Chief Marketing Officer und Vice President von Samsung Europe. Das Event steht Medien-, Einzelhandels- und Industriepartnern offen. Interessenten, die sich für die Teilnahme an der Veranstaltung anmelden möchten, können sich via Mail an samsung.av@faktor3.de anmelden.

Auch beim Digital Signage Summit „DSS 2020 – The Show“ nächste Woche am 29. und 30. Juli berichtet invidis über neue Produkte von Samsung mit Blick auf die Digital Signage-Branche. Acht Stunden DSS-Premium direkt aufs Digital Signage-Display – und ganz ohne Eintritt.