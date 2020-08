DooH auf Fahrzeugdächern Firefly expandiert in New York City

Der Markt für dachbasierte DooH-Screens wächst weiter, auch wenn die Corona-Krise, die in New York besonders stark wütete, vorerst für einen Dämpfer sorgte. Dach-Signage Anbieter Firefly, der digitale Werbeflächen auf Taxis sowie auf Fahrzeugen von Fahrdienstleistern wie Uber und Lyft platziert, erweitert sein Anzeigengeschäft in New York City durch die Übernahme des OoH-Anbieters Strong Outdoor. Der Mitbegründer und CEO von Firefly, Kaan Gunay, erklärte, dass das Startup mit diesem neuen Geschäft auch die Kontrolle über die nicht-digitale Taxi-Top-Werbung von Strong übernimmt.

Firefly plant, auch diese Werbeflächen schließlich auf digital umzustellen. Der Zeitpunkt hängt aber davon ab, wie schnell das Anzeigengeschäft zurückkehrt. Schließlich ist Außenwerbung weitaus weniger attraktiv, wenn alle zu Hause festsitzen. In der Zwischenzeit wird daher auch traditionelles Anzeigeninventar verkauft. Zudem verkündete das Start-up eine neue Werbepartnerschaft mit dem Flottenbetreiber Sally.

„Auch wenn sich unser Geschäft durch die Pandemie verlangsamt hat, sind wir zuversichtlich, dass unser gezielter digitale Ansatz neue Kunden für die Werbung an Taxis gewinnen kann“ so Gunay. Zu den Marken, die mit Firefly in New York werben, gehören unter anderem Puma, Dunkin‘, Truly, Colgate, Stella Artois, 7-Eleven, Papa John’s und Postmates.

„In der heutigen Aufmerksamkeitswirtschaft ist relevantes Marketing nicht nur vorteilhaft – es ist absolut unerlässlich“, sagt Lisa Evia vom deutschen DooH-Spezialisten Havas Media, Projektpartner von Firefly, in einer Erklärung. „Firefly bietet uns die Möglichkeit, unser Publikum auf eine Art und Weise zu erreichen, die sich persönlich und wirkungsvoll anfühlt, während wir uns dennoch in die Verbrauchererfahrung und das lokale Umfeld integriert fühlen.“