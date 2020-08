Die Liegenschaft an der Züricher Bahnhofstrasse 75/79 von Swiss Life wird während der nächsten rund drei Jahre umfassend saniert. Beginnend ab September 2020 bis voraussichtlich Ende Oktober 2022 wird die gesamte Fassade mit einem Baunetz verhüllt. Um die Bauinstallation aufzuwerten hat sich die Swiss Life nach einem Auswahlverfahren für die OoH-Lösung der APG|SGA entschieden. Die führende Schweizer Out of Home Mediaanbieterin erhält die exklusiven Rechte für das Anbringen und Vermarkten von vier temporären MegaPostern am Baugerüst.

An allen vier Gebäudeseiten überzeugen die MegaPoster durch verschiedene Standortvorteile:

Pestalozzianlage (180m²) sorgt mit dem auf den Park ausgerichteten Querformat für die grösste Wahrnehmung.

Bahnhofstrasse (144m²) bietet Impact mit Kontaktchancen von über zwei Millionen Passanten.

Uraniastrasse (95m²) liegt an einer Verkehrsachse mit hoher Beachtung und langer Betrachtung, insbesondere während Stauperioden.

Lintheschergasse (12m²) ist ein Eyecatcher in der stark frequentierten, verkehrsfreien Flanierzone.

Ab sofort können die MegaPoster einzeln oder kombiniert gebucht werden. Die Aushangdauer beträgt mindestens vier Wochen. Im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie von APG|SGA können gebrauchte Werbeblachen nach Kampagnenende von einem gemeinnützigen Dienstleistungspartner zu trendigen Taschen verarbeitet werden. Die Grossformate an der Bahnhofstrasse ergänzen das bestehende Angebot in Zürich, zu dem unter anderem bereits das permanente MegaPoster am Central sowie die temporären Standorte am Stadthausquai und der Hardbrücke zählen.