Dem Visualisierungsmarkt fehlte es in letzter Zeit an Innovation, aber das Aufkommen von CoB-LED hat für Veränderung gesorgt. Displays mit feinem Pixel Pitch werden immer mehr nachgefragt und ständig tauchen neue Wettbewerber auf dem Markt auf. In der Paneldiskussion „The LED Panel – Ready for the CoB Revolution“ des DSS 2020 diskutierte Florian Rotberg von invidis consulting mit Branchenexperten die Bedeutung von CoB-LED für den Markt der Zukunft und Fragen wie: Ist der Markt bereit für Mini/Mikro-Premium-LED? Was passiert mit der Nachfrage nach Standard-SMD-LED? Und welchen Einfluss hat die LED auf professionelle Displays?

Die Teilnehmer des Panels waren:

Andreas Brockschmidt, Senior Vice President Sales & Marketing bei S[quadrat] (NEC)

Ben Phelps, Retail Industry Director bei Absen

Birgit Jackson, Commercial Director bei Sharp

Richard Ventura, Vice President B2B Sony

Borja Andrés Janariz Sánchez, European Sales Head bei LG Electronics

