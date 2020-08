JCDecaux Corona-Kunst in New York

JCDecaux hat New York City in eine kostenlose Freiluft-Kunstgalerie verwandelt. Art on the Grid ist eine Multiplattform-Ausstellung einer Gruppe von 50 in New York ansässigen aufstrebenden Künstlern, die vom Public Art Fund im Frühjahr 2020 als direkte Reaktion auf die COVID-19-Pandemie konzipiert wurde. Die Werke beschäftigen sich mit der Corona-Pandemie und der veränderten sozialen und kulturellen Landschaft in der Welt-Metropole.

Außenwerber JCDecaux zeigt die Werke von Art on the Grid in 500 Buswartehallen und mehr als 1.700 Kiosken in allen fünf Stadtbezirken. Entlang der Bus- und Fußgängerrouten sind Werkgruppen von mehreren Künstlern zu sehen. Die Kunstwerke sollen stadtweit bis zum 20. September 2020 zu sehen sein.



Für das Projekt arbeitet JCDecaux mit NYC & Company und dem Public Art Fund zusammen und stellt seine Werbeflächen als temporäre Leinwände für die Künstler. Die Öffentlichkeit soll durch ‚Art on the Grid‘ dazu angereget werden, ihre eigene Stadt nach dem Ende der Shutdowns erneut zu erkunden.