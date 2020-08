Gemeinsam mit dem Handelsverband Deutschland (HDE) will Amazon, seit Kurzem selbst Mitglied des Verbands, mit seinem Fachwissen in einem Seminarprogramm stationären Retailern den Einstieg ins Online-Business erläutern. Die Idee: die Digitalisierung im Handel vorantreiben. Start der Aktion ist der 15. September.

„Die Corona-Pandemie hat viele On- und Offline-Einzelhändler unverschuldet in große Schwierigkeiten gebracht. Die Vielfalt des Handels ist aber wichtig für eine breite Auswahl an Produkten und die Lebensqualität aller“, schreibt Amazon-Deutschlandchef Ralf Kleber in einem Post zur Initiative „Quickstart Online“ auf LinkedIn.

Auch andere Online-Händler wie Ebay oder Zalando bieten Sonderkonditionen und Workshops, um Händler in der schwierigen Zeit zu unterstützen und ihnen zu helfen, auf der eigenen Plattform zu agieren.Amazon und HDE setzen allerdings einen anderen Schwerpunkt: „Es geht hier nicht darum, Menschen zu erklären, wie sie auf Amazon erfolgreich sein können“, sagt Kleber. Unter quickstart-online.de können Online-Seminare zu zahlreichen Themen belegt werden, die zeigen, was beim Aufbau eines zweiten Standbeins im Internet wichtig ist.

Die Seminare werden von Fachexperten und Praktikern gehalten, zum Beispiel von der DIHK, dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels oder anderen bereits erfolgreichen Online-Händlern. Das der Initiative zugehörige Wissensportal rund um E-Commerce lässt sich unter quickstart-online.de finden.„Wir wollen mit Quickstart Online gemeinsam Mut machen und Wege aufzeigen“, so Kleber. „Denn wir sind der Überzeugung, dass ein lebendiger, vielfältiger Handel am Ende für alle das Beste ist.“

Stephan Tromp, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des HDE „Um sein Geschäft fit für die Zukunft zu machen, muss sich jeder Händler mit der Digitalisierung auseinandersetzen“. Problem nur, dass die Krise vor allem mittelständische Händler bereits stark geschwächt hat und die Mittel für die notwendigen Investitionen zum Aufbau eines neuen Vertriebsweges knapp sind. „Deshalb muss es jetzt darum gehen, mit Initiativen und Förderprogrammen zu unterstützen und damit die Schlüsselbranche für unsere Innenstädte gut durch die Krise zu bringen“, so Tromp.