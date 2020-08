Primedia Outdoor unterstützte zusammen mit vielen anderen Besitzern von Out-of-Home-Medien aus der ganzen Welt die neue globale DooH-Kampagne der World Out of Home Organisation (WOO). Der Außenwerber besitzt ein Netzwerk aus rund 15.000 Werbeflächen, von klassischen Plakaten und Stadtmöbeln bis zu high-end digitalen Flächen an Flughäfen und Highways in Südafrika, Botswana, Namibia, Nigeria, Swasiland, Sambia sowie Simbabwe.

Die #OurSecondChance-Kampagne ist die erste große Kampagne von New Commercial Arts, der Agentur, die im Mai von den adam&eve-Gründern James Murphy und David Golding mit Ian Heartfield von BBH und Rob Curran von Wunderman Thompson gegründet wurde. Grand Visual ist für die Produktion und Verteilung der Kampagne zuständig.

„Unsere Zweite Chance spiegelt die neue Post-COVID Welt auf unparteiische Weise wider und unterstreicht die neuen Möglichkeit, die sie den Bürgern in aller Welt bietet, ihre Prioritäten und Wünsche zu überdenken“, sagte Tom Goddard, Präsident von WOO. „Die Agentur New Commercial Arts hat eine verblüffende Kampagne produziert, die die Out of Home-Industrie von ihrer besten und auffälligsten Seite zeigt. Während sich die Welt wieder für das Geschäft öffnet, bleibt Out of Home das einzig wahre globale Übertragungsmedium“.

Neben der massiven DooH-Kampagne gibt es auch eine große Social-Media Initiative mit dem Hashtag #OurSecondChance, bei der Twitter-Umfragen eingesetzt werden, um die Meinungen und Einstellungen der Verbraucher zu den Möglichkeiten und Chancen in einer von COVID-19 veränderten Welt zu erforschen.