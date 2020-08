„Mit der Übernahme von Modcam investiert Cisco in ein Team von hochtalentierten Ingenieuren, die eine Fülle von Fachwissen in den Bereichen Machine Learning , Computer Vision und Cloud-managed Kameras mitbringen. Modcam hat eine Lösung entwickelt, die es den Kameras ermöglicht, noch intelligenter zu werden“, wird Cisco Meraki Chef Chris Stori in der Pressemitteilung zitiert..

Cisco Meraki verfügt über ein Lösungsportfolio von Security Cameras die über Bewegungserkennung und Machine Learning verfügen. Modcam ist darauf spezialisiert, diese Funktionen kameraübergreifend anzubieten ohne zusätzliche Server. Die gesamte Analyse der Bilder erfolgt datenschutzkonform on-device, ausschließlich Metadaten werden zentral in einer Private Cloud gespeichert und verarbeitet.

„Mit Modcams Technologie können diese Informationen auf Mikroebene zusammengefügt werden, so dass mehrere Kameras eine Ansicht der realen Welt liefern können“, so Cisco Meraki. Modcam Sensoren und Technologie werden nicht nur im Retail sondern auch im Unternehmensumfeld zur Nutzungsanalyse von Meetingräumen und flexiblen Arbeitsplätzen eingesetzt. Die eigenen Sensoren zeichneten sich damit aus, das sie leicht in ein vorhandene Stromschiene integriert werden konnten ohne zusätzlichen Installationsaufwand.

Über die Konditionen der Transaktion haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Modcam wurden 2013 von Ingenieuren aus dem südschwedischen IT-Cluster (Ericsson/Nokia-Umfeld) im Großraum Malmö gegründet. Großer Gesellaschafter war bisher u.a. Robert Bosch Venture Capital, Spintop Ventures und der ehemaligen MultiQ CEO Anders Laurin. Seit der Gründung konnte Modcam 7,6 Mio USD in Finanzierungsrunden einsammeln.