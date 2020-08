Samsung und Logitech arbeiten bei Collaboration Lösungen künftig zusammen, um Unternehmen und Mitarbeitern die Tools zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um von jedem beliebigen Standort aus effektiv arbeiten zu können. Die Partnerschaft vereint das umfassende Display-Angebot von Samsung, einschließlich digitaler Signaturen und Desktop-Monitore, mit der breiten Palette an Videokonferenzlösungen von Logitech, sowohl für Besprechungsräume als auch für persönliche Schreibtische. Nach der mit Cisco schließt Samsung damit schon die zweite Collaboration-Partnerschaft.

Der Videokonferenzmarkt wird einer Prognose von Global Market Insights zufolge bis 2026 einen Umsatz von 50 Milliarden Dollar (USD) erreichen, während er 2019 nur 14 Milliarden Dollar ausmachte. Diese dramatische Beschleunigung ist auf die aktuelle globale Situation um die Corona-Pandemie zurückzuführen – die Art und Weise, wie Unternehmen sich verhalten und arbeiten, hat und wird sich weiter verändern. Videokonferenzen sind schnell zu einer wichtigen Plattform für die Kommunikation und die Gewährleistung der Geschäftskontinuität geworden.

„Da Menschen auf der ganzen Welt zunehmend nach komfortablen und effizienten Technologien für die Zusammenarbeit verlangen, ist es an der Zeit, dass wichtige Akteure der Branche ihr Fachwissen bündeln und Lösungen entwickeln, die es den Benutzern ermöglichen, unabhängig von ihrem Standort die beste Erfahrung zu machen“, erklärt Samsung in der Pressemitteilung zur Partnerschaft mit Logitech.

Tatsächlich sind die weltweiten wöchentlichen Downloads von Business-Apps einer Studie von App Annie nach von 33,7 Millionen Anfang Oktober 2019 auf 80 Millionen Mitte April 2020 angestiegen. Auch die Downloads von Videokonferenz-Apps sind im gleichen Zeitraum von fünf Millionen pro Woche auf 50 Millionen angestiegen.

„Weltweit gibt es einen wachsenden Bedarf an verbesserten Lösungen für die Zusammenarbeit, die es Unternehmen ermöglichen, die Kontinuität in ihrem Geschäftsbetrieb in der aktuellen Situation aufrechtzuerhalten“, sagt Paul Kim, Vice President of Visual Display Business, Samsung Electronics. „Wir sind davon überzeugt, dass die Partnerschaft, die Logitechs dynamisches Videokonferenz-Portfolio mit Samsungs führender Visual Display-Technologie zusammenbringt, eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Zukunft der Arbeit spielen kann. Und wir sind gespannt auf das, was noch kommen wird“.