Der SCREENfridge vereint Verkaufslösung und Werbeinstrument in Form eines Kühlschranks mit transparentem LCD-Display. In Kombination können mehrere Einheiten sogar synchrone transparente Inhalte über mehrere Displays hinweg wiedergeben – ein Wow-Effekt beim Griff zur gekühlten Getränkedose. Das Gerät passt beispielsweise gut in Supermärkte, Einkaufszentren und Kiosks, Bars, Showrooms, Tankstellen oder Fitnessstudios.



Die transparente Displaytechnik kommt von LG, der 49″ große Screen in der Kühlschrankfront kommt auf Full HD-Auflösung und 16,7 Mio. Farben, wobei natürlich durch die Transparenz der Hintergrund das Bild mit beeinflußt. Ein eingebautes Content-Management-System (CMS) das als Software-as-a-Servie (SaaS) läuft ermöglicht es auch, Videoinhalte über das Internet zu verteilen, um jede Einheit gezielt anzusprechen. SCREENFridge bietet dabei alle Leistungen für Digital Signage-Projekte selbst an – von der Beratung, Konzeption und Content-Produktion bis hin zur technischen Umsetzung und dem anschließenden kontinuierlichen Support nach dem Live-Gang.

Die Daten des SCREENfridge im Überblick:

Konzipiert für den 24/7-Betrieb mit intelligenten Energieeffizienzeinstellungen

Sichtbarer transparenter LCD-Bildschirm mit 49″ Durchmesser

600 Liter Volumen (fasst ca. 250 x 500ml Flaschen oder Dosen)

Robustes Metallgehäuse aus Edelstahl und Aluminium für anspruchsvolle Standorte, einschließlich einer Rückwand

Beinhaltet einen eingebetteten Windows-PC mit Internetzugang

GSM / UMTS / LTE (3G oder 4G) Antenne inclusive

Einzigartiges maßgeschneidertes, energieeffizientes LED-Lichtkonzept

Wiedergabe von Videoinhalten mit hohem Kontrast

Einschließlich Content-Management-System von Scala

Austausch von Content und Überwachung für das erste Jahr inbegriffen

Europäische Zertifizierung mit 12-monatiger „Bring-in“-Garantie

Entworfen und hergestellt in Deutschland

Die Hamburger von pilot vertreiben den SCREENfridge, der entweder zum Kauf oder zur Miete erhältlich ist. Ein individuelles Branding der Automaten ist ebenfalls möglich. Erste Marken, welche die Technik einsetzen, sind Conditorei Coppenrath & Wiese, Radeberger Pilsner oder hella.