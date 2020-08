Die Deutsche Bahn öffnet ihren Coworking-Bereich „everyworks“ am Berliner Hauptbahnhof für alle Reisenden, Pendler und Bahnhofsbesucher. Über eine App können Interessierte sofort kurzfristig einen Arbeitsplatz buchen und minutengenau abrechnen.

„Flexible, selbstbestimmte Arbeit bekommt in der heutigen Zeit immer mehr Bedeutung. Unser Coworking-Angebot ist unsere Antwort auf den schnell wachsenden Bedarf und sich verändernde Büromodelle. Wir sind überzeugt, dass everyworks auch in der Corona-Zeit gut angenommen wird. Der Berliner Hauptbahnhof als Standort ist als zentrale, hoch frequentierte Mobilitätsdrehscheibe dafür ideal. Perspektivisch wollen wir Coworking auch an weiteren Stationen anbieten“, so Dr. Meike Niedbal, Leiterin „Smart City“ der DB Station&Service AG.

Das erste Coworking-Angebot der DB bietet auf 1.500 Quadratmeter Bürofläche insgesamt rund 300 Arbeitsplätze in der 10. Etage des Berliner Hauptbahnhofs. Der Eingang befindet sich am Europaplatz. Kunden nutzen ihre eigenen Endgeräte, können bei Bedarf aber unterschiedliche Ladekabel ausleihen. Auf der gesamten Fläche steht WLAN zur Verfügung. Für ungestörte Telefonate gibt es Telefonboxen als Rückzugsmöglichkeit. Besonders konzentriertes Arbeiten ist in der so genannten Focus Area möglich.

Zu buchen sind die temporären Arbeitsplätze über die „everyworks“-App. Nach erfolgreicher Registrierung können Kunden einen so genannten Minute Seat buchen. Er kostet zur Eröffnung 16 Cent pro Minute. Der Check-In erfolgt im Erdgeschoss. Besucher erhalten fünf Minuten auf ihrem Zeitkonto, um einen geeigneten Sitzplatz zu finden. Kaffee, Tee und Wasser sind während des Aufenthalts inklusive. Neben den Minute Seats können Kunden auch Meetingräume mieten, die mit Digital Signage Displays und Whiteboards ausgestattet sind. Zudem stehen für längerfristige Mieter rund 150 weitere Arbeitsplätze zur Verfügung. Die Nutzer der Minute Seats haben von 8:30 bis 18:00 Uhr Zugang zu der Fläche, für die Mieter der Büros ist der Coworking-Bereich rund um die Uhr geöffnet.

Selbstverständlich hat die DB auf der Coworking-Fläche umfangreiche Maßnahmen zum Schutz vor Corona ergriffen, unter anderem eine reduzierte Belegung der Arbeitsplätze. Coworking an Bahnhöfen ist ein Projekt der Initiative “Smart City” bei der DB. Smart City zielt auf umweltfreundliche Angebote für eine nachhaltige Stadt und eine gute Vernetzung von Verkehrsinfrastruktur und Mobilität. Langfristig sollen weitere Coworking-Angebote an zentralen Bahnhöfen folgen.

Auch bei Starbucks testet man neue Modelle mit Coworking Space. Am 30. Juli eröffnete Starbucks im Zentrum von Tokio ein neues Cafe mit integriertem Coworking Space. Der Space wird in Kooperation mit Think Lab betrieben. In der oberen Etage der Starbucks Filiale bietet sind sowohl geschlossene Bereiche für Einzelarbeit sowie ein Meeting-Bereich (Smart Lounge), der mit Projektoren und halböffentlichen Tischen ausgestattet ist, die für Telefonkonferenzen konzipiert wurden. Die Kunden können entweder im Gruppen- oder im Einzelarbeitsbereich über die Smartphone-App von Think Lab einen Platz reservieren und dann ihre Starbucks-Bestellungen im Café im ersten Stock mit der Mobile Order and Pay-App von Starbucks abholen.

Der speziell entworfene kontaktlose Starbacks-Counter bietet den Kunden eine sichere, vertraute und bequeme Starbucks-Erfahrung, während sie virtuell mit Kollegen oder Freunden in den Schwerpunktbereichen im Obergeschoss in Verbindung treten