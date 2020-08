365 Tage im Jahr, 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag erfüllt er Kundenbedürfnisse: Der 24/7-Ausgabeautomat von Wanzl, der jetzt seine Deutschlandpremiere feierte. In Oldenburg übernimmt er die Rund-um-die-Uhr-Versorgung mit Produkten des täglichen Bedarfs. Dafür empfängt der Combi 24/7 die Kunden in einem an den Markt angegliederten Bereich mit separatem Eingang. Insgesamt stehen 500 Artikel aus dem gekühlten und ungekühlten Food-Sortiment, der Obst-und Gemüseabteilung, dem Getränkeangebot sowie der Drogerie zur Verfügung. Der Kunde profitiert von der durchgehenden Warenverfügbarkeit, der stationäre Handel von der zusätzlichen Absatzmöglichkeit mit wenig Flächenbedarf und unabhängig von klassischen Ladenöffnungszeiten.

Über ein Kassen-und Bestellterminal mit übersichtlichem Touchscreen wählt der Käufer seine gewünschten Produkte am 24/7-Automaten aus, die während dessen vollautomatisch kommissioniert und nach Abschluss des Einkaufs direkt ausgegeben werden. Bezahlt wird per Kredit-/EC-Karte oder NFC (Near-Field-Communication). Für den Kunden-und Jugendschutz ist ebenfalls gesorgt: Bei der teilautomatisierten Lagerung werden Kühlpflicht und Mindesthaltbarkeitsdatum erfasst und berücksichtigt. Alkoholische Getränke können nur nach erfolgtem Alterscheck erworben werden. Weitere Entwicklungsschritte könnten laut Wanzl noch folgen, beispielsweise die Integration des Automaten in den Online-Shop des Marktes, um ein Einkaufen nach dem Click&Collect-Prinzip anbieten zu können.

Bernd Renzhofer, Geschäftsführer Vertrieb bei Wanzl, erklärt: „Der 24/7-Automat ist einService-Angebot für den stationären Händler, mit demer Kunden die Möglichkeit geben kann, Einkäuferund um die Uhr zu erledigen. Ohne zwingend darüber nachdenken zu müssen, ob ein Laden geöffnet ist oder nicht. Das innovative Konzept ist nicht auf Branchen oder Standorte festgelegt. Grundsätzlich bietet es sich überall dort an, wo nur eine geringe Verkaufsfläche zur Verfügung steht“. Das kann in Innenstädten sein, an Verkehrsknotenpunkten wie Bahnhöfen oder Flughäfen. Oder als Grundversorgungsstrategie für den ländlichen Raum, wenn der nächste Supermarkt mehrere Kilometer entfernt ist.

Industrial Chic meets nordic Coolness

Modern mit regionalen Anklängen präsentiert sich das Design des 450qm großen Combi City Marktes in der Oldenburger Innenstadt. Schwarzer Stahl, rauer Sichtbeton und Trapezblech einerseits,Lampen mit Tauen als Kabelverkleidung, typisch norddeutsche Kacheln und Piktogrammen von Leuchttürmen andererseits. Bei der Innengestaltung haben sich Bünting und Wanzl für einen Mix aus angesagtem Industrial Design und regionalem Flair entschieden. „Schnell, unkompliziert und dennoch frisch einkaufen!“ – Das ist das Motto von Combi City, einem modernen Ladenkonzept von Bünting, um die innerstädtische Nahversorgung einfach und zukunftsweisend abzudecken.

Neueste Technik unterstützt zudem das Einkaufserlebnis der Kunden. Großflächige Digital-Signage-Screens im Laden liefern Informationen über Waren und aktuelle Angebote. Im Kassenbereich stehen drei bedienfreundliche Self-Check-out Kassen mit übersichtlichen Displays bereit, die Bedienkassen zu entlasten oder Zeit bei kleineren Einkäufen zu sparen.