Digitaler Campus Digital Signage an der Goethe-Universität

Die Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main ist mit jährlich rund 40.000 Studierenden eine der größten Universitäten Deutschlands. Damit die Studenten regelmäßig mit wichtigen Infos rund um ihren Uni-Alltag versorgt sind, installierte das Institut über seine fünf Campusse hinweg derzeit 40 digitale Screens, in Zukunft soll das Netzwerk noch ausgebaut werden. Eine Herausforderung war allerdings die Verwaltung der Inhalte auf den Displays, eine professionelle Lösung musste her. Diese lieferten die Schweizer von SpinetiX mit Mediaplayern und Digital Signage-Software.

SpinetiX erfüllte die Notwendigkeit einer zentralisierten und skalierbaren Lösung, die robust genug ist, um bei minimalem Instandhaltungsaufwand von einem kleinen Team gesteuert zu werden. Zudem erfüllte die Tech der Schweizer die Anforderungen an den zehn Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche Betrieb und der zentralen Verwaltung bei den weit voneinander entfernten Campussen. Auch lassen sich mit der DS-Software von SpinetiX die Inhalte diverser Quellen wie Social-MediaKonten, Kalendern und lokalen städtischen Informationen verbinden.