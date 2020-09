Die DMEXCO @home, die aufgrund der Corona-Pandemie erstmals komplett digitale Version der DMEXCO, feierte 2020 erfolgreich Premiere. Wichtige Entscheidungsträger der Digital- und Marketingbranche versammelten sich auf der digitalen Plattform, hörten sich Vorträge von Top-Speakern an, interagierten in Masterclasses mit den Referenten und netzwerkten fleißig im die Messe begleitenden Online-Café. Neben den verschiedenen Business-Angeboten und -Tools kam auch der Entertainment-Faktor nicht zu kurz: Gemeinsam mit dem Partner MAD//Fest London hostet die DMEXCO @home zum Abschluss am gestrigen 24.9. ein Livekonzert mit Musikproduzent und DJ Mousse T.

Über beide Tage hinweg wurde die DMEXCO @home Plattform laut Veranstalter stark genutzt: Kontinuierlich waren über 10.000 Besucher live zur selben Zeit online und verschickten allein am ersten Tag über 60.000 Nachrichten. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer nutzte dabei regelmäßig die Möglichkeit von Audio- oder Videocalls. Rund 38 Prozent der Teilnehmer in diesem Jahr waren international – digital spielt Entfernung ja auch keine Rolle.

„Mit der gamescom im B2C-Segment und der DMEXCO als reinem B2B-Event ist es uns als Koelnmesse gelungen, die Benchmark für künftige hybride Events zu setzen. Für weitere Veranstaltungen in unserem Portfolio werden wir uns genau anschauen, wie wir von dieser Erfahrung profitieren können”, bilanziert Gerald Böse, CEO der Koelnmesse, welche die DMEXCO sonst auf dem Kölner Messeglände veranstaltet, das jetzt erst einen Award für das innovative Digital Signage-Kommunikationskonzept erhielt.

„Für uns ist die digitale Community der DMEXCO ein absoluter Glücksgriff. Gemeinsam haben wir in kürzester Zeit mit der DMEXCO @home eine Plattform entwickelt, die im internationalen Messewesen Maßstäbe setzen wird. Die nächste DMEXCO findet dann 2021 hoffentlich wieder als physisches UND digitales Event statt“, so das Fazit von Oliver Frese, COO der Koelnmesse.

Über 800 SpeakerInnen, deren Beiträge in drei Studios teilweise live vor Ort produziert wurden, repräsentierten auf der DMEXCO @home eine bisher nicht gekannte Bandbreite an Themen. Insgesamt wurden über 160 Stunden Programm geboten, mit 163 Masterclasses und Workshops und zwei Events-im Event. Alle Vorträge und Bewegtbildinhalte der DMEXCO @home werden für die Teilnehmern im Laufe des Oktobers in einer Video Library zugänglich gemacht.