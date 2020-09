„Talents on Screen“ richtet sich gezielt an die Studenten und Absolventen von Kreativschmieden sowie an die jungen Talente in Content-Agenturen. Die Aufgabe des vom Digital Media Institute (DMI) in Leben gerufenen Wettbewerb: Eine Kampagne vorstellen, die Marketing-Entscheider von DooH begeistert.

Der Wettbewerbsaufruf erfolgt entsprechend der anvisierten jungen Nachwuchsstalente auf Social Media (Instagram und Facebook) sowie per direktem Mailing an die Universitäten, Kunsthochschulen und Agenturen. Ab sofort können entweder schon fertig produzierte, maximal 10 Sekunden lange Spots in Bewegtbild oder als Animation ohne Ton oder auch detailliert ausgearbeitete Storyboards eingereicht werden.

Dem Gewinner winkt jede Menge Ruhm: Der Spot, der die Stärken von DooH am besten auf den Punkt bringt, wird – mit Nennung des Kreativen – dauerhaft auf Zehntausende Public Screens bundesweit ausgestrahlt, was rund 20 Milliarden Bruttokontakte (Videoviews) pro Jahr einbringt. „Wer, wenn nicht der kreative Nachwuchs versteht am besten, wie Digital Out of Home tickt?“, sagt Frank Goldberg, Geschäfts- führer des DMI. „Wir freuen uns daher auf frische, innovative und mutige Ideen, die der Gattung DOOH dabei helfen, ihren Anteil am Mediamix weiter auszubauen.“

Die jungen Talente haben bis zum 3. November 2020 Zeit, ihre Spots und Konzepte beim DMI einzureichen. Ende November ermittelt eine hochkarätige Jury, die sich aus Top-Kreativen, Vermarktern und DooH-Experten zusammensetzt, den Gewinnerspot.

In der Juriy sitzen: Jo Marie Farwick (Überground), Alexan- der Fürthner (Weischer.JvB), Frank Goldberg (DMI), Thomas Heinz (Kolle Rebbe), Ralf Heuel (Grabarz & Partner), Hartwig Keuntje (Philipp & Keuntje), Bernd Kracke (Hochschule für Gestaltung Offenbach), Simone Podlich (Cittadino), Christian-Georg Siebke (TV Wartezimmer), Holger Walsch (Planus) und Frank Youssoffi (Neo Advertising).