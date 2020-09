Goldbach kann sein DooH-Portfolio in Zusammenarbeit mit Partner Cittadino weiter ausbauen und vermarktet künftig zwölf Flughäfen in ganz Deutschland. Zum ‚Airport Channel‘ gehören u.a. die Flughäfen München, Hamburg, Berlin, Köln-Bonn und Düsseldorf. Neuzugänge sind die beiden Flughäfen Münster-Osnabrück und Dortmund. Die angebotenen Werbeflächen an den Flughäfen sind alle digitalisiert und zur programmatischen Buchung angeschlossen. Betrieben werden die beiden neuen Flughäfen von der Cittadino GmbH, einem 100-prozentigen Tochterunternehmen der Tank & Rast Entwicklungsgesellschaft, die über 10.000 Screens an Autobahnen, Flughäfen, Shoppingcentern und in Innenstädten betreiben.

Robert Stahl, Managing Director der Goldbach: „Der Airport Channel hat sich im Laufe des letzten Jahres wirklich gut entwickelt. Auf den digitalen Werbeflächen kann die Botschaft unserer Kunden standort-, zielgruppen- und anlassbezogen ausgespielt werden“. Ein Beispiel dafür ist laut Goldbach das Produkt Adressable Gate TV: hier werden Flug- und Passagierdaten ausgewertet, um die Zielgruppen in Echtzeit screen-basiert anzusprechen. „Die Echtzeit-Messung bietet dabei auch die Möglichkeit, DooH-Kampagnen am Airport kontaktgenau abzurechnen. Dies ist gerade in der aktuellen Situation wichtig für das Vertrauen der Kunden in den Standort“, erklärt Stahl.

Goldbach hat sich im Bereich DooH in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht. Aktuell betreut das Münchner Unternehmen neben den Flughäfen auch einen ‚Mall Channel‘ mit über 80 Einkaufzentren in ganz Deutschland sowie den ‚Autobahn Channel‘ mit über 350 Raststätten an deutschen Autobahnen. Weitere Flächen befinden sich in Press & Book-Stores an Bahnhöfen und Flughäfen, in Drogerie- und Getränke-Märkten, Sportfachgeschäften, an Aufzügen sowie großflächige Roadside-Screens an urbanen Verkehrsknotenpunkten. Darüber hinaus vermarktet Goldbach auch noch den ‚King Channel‘, die Screens in den Burger King-Filialen. Insgesamt können damit über 600 Millionen Kontakte pro Woche erzielt werden.