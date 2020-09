Outfront Media Inc., einer der größten Außenwerber der USA, hat offiziell seine ‚MOMENTS by OUTFRONT‘ Content- und Publisher-Plattform gestartet. Diese bringt gezielte Inhalte im redaktionellen Stil auf die Displays in New York Citys U-Bahn-Netz, ähnlich anderer bekannter Fahrgast-TV Sender. Im laufe des Jahres hatte Outfront die Digital Signage in der New Yorker Subway aufgerüstet und liefert jetzt auch den passenden modernen Content.

Für die neuen kontextbezogenen Full-Motion-Videos und datengesteuerten Inhalte setzt der Außenwerber auf diverse Partnerschaften. Zu den neuen Inhalten, die sich am Besten als „Moments in…“-Sender bezeichnen lassen, zählen:

Moments in Sport : In Partnerschaft mit dem Tennis Channel wird Outfront das ganze Jahr über, beginnend während der US Open, Live-Tennisergebnisse und Höhepunkte für große Turniere zeigen.

: In Partnerschaft mit dem Tennis Channel wird Outfront das ganze Jahr über, beginnend während der US Open, Live-Tennisergebnisse und Höhepunkte für große Turniere zeigen. Moments in Time : In Partnerschaft mit GIPHY Arts werden exklusiv gestaltete GIFs von den besten GIPHY Arts-Contentkreatoren verwendet. Weiter arbeitet der Außenwerber noch mit einer Vielzahl andere Partnern und Künstlern zusammen, um die Reihe ständig weiterzuentwickeln.

: In Partnerschaft mit GIPHY Arts werden exklusiv gestaltete GIFs von den besten GIPHY Arts-Contentkreatoren verwendet. Weiter arbeitet der Außenwerber noch mit einer Vielzahl andere Partnern und Künstlern zusammen, um die Reihe ständig weiterzuentwickeln. Moments in Art : Zusammen mit dem MoMA wird Kunst aus der Sammlung des ikonischen Museums präsentiert. So soll moderne und zeitgenössische Kunst in die U-Bahn-Stationen von NYC in einer Zeit gebracht werden, in der das Publikum die vielen Museen in der ganzen Stadt nicht besuchen kann.

: Zusammen mit dem MoMA wird Kunst aus der Sammlung des ikonischen Museums präsentiert. So soll moderne und zeitgenössische Kunst in die U-Bahn-Stationen von NYC in einer Zeit gebracht werden, in der das Publikum die vielen Museen in der ganzen Stadt nicht besuchen kann. Moments in Food : In Zusammenarbeit mit So Yummy von First Media bietet der Inhalt schmackhaftes Essen und Rezeptvideos, die Pendler unterwegs überraschen und erfreuen sollen.

: In Zusammenarbeit mit So Yummy von First Media bietet der Inhalt schmackhaftes Essen und Rezeptvideos, die Pendler unterwegs überraschen und erfreuen sollen. Moments in NYC : Zeigt gemeinsam mit NYC & Company hyperlokale Lifestyle-Inhalte in Echtzeit aus den lebhaften Vierteln in ganz New York City. Der Inhalt soll auf Events in den Stadtbezirken hinweisen, um diese zu fördern und gleichzeitig die U-Bahn-Fahrer an die vielfältigen kulturellen und kulinarischen Möglichkeiten zu erinnern, die in der gesamten Stadt angeboten werden.

: Zeigt gemeinsam mit NYC & Company hyperlokale Lifestyle-Inhalte in Echtzeit aus den lebhaften Vierteln in ganz New York City. Der Inhalt soll auf Events in den Stadtbezirken hinweisen, um diese zu fördern und gleichzeitig die U-Bahn-Fahrer an die vielfältigen kulturellen und kulinarischen Möglichkeiten zu erinnern, die in der gesamten Stadt angeboten werden. Moments in Weather: Der intern von Outfront produzierte Channel zeigt Daten von der Weather Intelligence Platform von ClimaCell mit Echtzeit-Visualisierungen des Wetters in der Metropole und der näheren Umgebung.

Abbey Collins, Chief Communications Officer der MTA, sagte: „Unsere neuen digitalen Displays in der U-Bahn bieten wichtige Informationen zu Dienstleistungen und zur öffentlichen Gesundheit und generieren gleichzeitig Einnahmen für das Verkehrssystem durch lebendige und kreative Werbung. Dieser brandneue Inhalt – MOMENTS by OUTFRONT – wird immer mehr Pendler bei der Rückkehr ins alltägliche Leben nach Corona erreichen und mit wichtigen Nachrichten versorgen, aber auch Unterhalten.

Outfront Media plant, sein neues DooH-TV auch auf seine oberirdischen Displays zu bringen. Nach New York soll der Content zudem schon bald landesweit auf den digitalen Flächen des Außenwerbers laufen.