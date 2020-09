Die Nachricht wird wenige in der Digital Signage Branche noch überraschen. Die gegenwärtige Entwicklung der Corona-Infektionen und die aktuellen Reisewarnungen für Spanien würde eine Durchführung der ISE in Barcelona Anfang des Jahres schwierig machen.

So lange wie Aussteller und Fachbesucher im Anschluss einer Konferenz oder Messe in Quarantäne müssen, wird es schwierig sein große Mengen an Teilnehmern von einer Teilnahme zu überzeugen. Während virtuelle Messen rund um digitale Services und Produkte wie die Gamescom oder DMEXCO auch als online Event funktionieren, muss man LEDs, Displays, Projektoren oder auch Lautsprecher live vor Ort erleben. Eine Online-Konferenz funktioniert nur sehr eingeschränkt.

Ein Großteil der weltweiten Leitmessen im Winter und Frühjahr 2021 wurden bereits verschoben oder wie die CES zur virtuellen Digitalmesse eingedampft. Mit dem neuen Termin im Juni hat die ISE und die Branche Zeit gewonnen um dann frisch-geimpft die erste Sommer-ISE am neuen Standort in Barcelona zu erleben.

Der neue Termin wird zeitnah zur Schwestermesse Infocomm in Orlando sein, aber das Jahr 2021 wird sicherlich noch durch gebremste Reiseaktivitäten geprägt sein. Die ISE wird somit die zentrale Veranstaltung für Europa und die asiatischen Marktteilnehmer, während sich die Infocomm in Orlando traditionell auf Nord- und Lateinamerika fokussiert.