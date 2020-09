Die nächste ISE, die vom 2. bis 5. Februar 2021 erstmals in Barcelona geplant war, wird auf einen späteren Termin im Jahr 2021 verschoben – nach unseren Informationen steht der Juni im Raum. Grund ist die neue Corona-Welle, welche die Veranstalter vor verschiedene Herausforderungen stellt. Zum einen wird die Anreise von Ausstellern und Besuchern massiv erschwert, je nach Reisebeschränkungen und Vorgaben der Unternehmen.

Zum anderen dürften sich Besucher trotz umfassender Sicherheits- und Gesundheitsvorkehrungen einfach nicht sicher fühlen, sondern lieber ruhigere Zeiten abwarten. Zuletzt ist noch offen, ob die spanische Regierung sogar weitere Beschränkungen zu Großveranstaltungen wie Messen einleitet, um die Verbreitung des COVID-19 Virus einzudämmen.

„Ausgehend von der aktuellen Situation planen wir zur Sicherheit unserer Aussteller, unserer Teilnehmer und der Bürger von Barcelona, einen späteren Termin festzulegen“, sagt ISE-Chef Mike Blackman. Der Umstieg auf ein rein digitales Event ist nicht geplant, aber bis zum neuen Datum sollen monatlich regelmäßige Online-Events veranstaltet werden, um der ISE-Gemeinschaft dennoch eine Plattform zu bieten. „Wir sprechen gerade mit unseren Partnern, um zu sehen, wie sie sich daran beteiligen können und um sicherzustellen, dass wir bis zur Messe ein gutes virtuelles Angebot liefern können“.



In der offiziellen Mitteilung schreibt die ISE: „Wir beobachten die Bedingungen in Europa seit Anfang dieses Jahres und haben in Ihrem Namen hart daran gearbeitet, Gesundheits- und Sicherheitsbelange mit der Notwendigkeit von Handel und F2F-Interaktion in Einklang zu bringen. Diese beiden Faktoren haben im Laufe des Kalenderjahres an Gewicht gewonnen, und obwohl wir uns zuversichtlich und hoffnungsvoll hinsichtlich der Durchführung dieser Messe im Februar gefühlt haben, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es für uns alle die beste Option ist, die Messeausgabe auf Juni 2021 zu verschieben“.