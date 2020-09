Westfield Mall of the Netherlands Ocean schließt ersten DooH-Vertrag in Niederlande

Die „Westfield Mall of the Netherlands“ in der Metropolregion Randstad im Westen der Niederlande soll Ende 2020 eröffnet werden. Das neue Vorzeigeprojekt von Unibail-Rodamco-Westfield (URW) orientiert sich an bestehenden Mega-Malls wie dem Westfield London und Westfield Stratford City in Großbritannien und soll „das Einzelhandelsangebot des Landes revolutionieren“, so URW. Ocean Outdoor Niederlande sicherte sich nach einem wettbewerbsorientierten Pitch die exklusiven Medienrechte für die Digital Signage im Einkaufszentrum – der erste Vertragsabschluss für Ocean nach dem Eintritt in den niederländischen Markt.

„Wir freuen uns, die Ernennung von Ocean Outdoor Netherlands zu unserem strategischen Partner in den Niederlanden zu bestätigen. Dies ist eine Vorzeigeentwicklung und die Vision von Ocean im Einklang mit unserer Strategie, intelligente Technologie und Premium-Inhalte in den Mittelpunkt der Erfahrung der Westfield Mall of the Netherlands zu stellen“, sagte Paul Buttigieg, URW’s Director of Commercial Partnerships in Europa.

Mit fast 300 Geschäften soll die Westfield Mall of the Netherlands auf geschätzt 15 Millionen Besucher pro Jahr kommen. Diese erwartet in der neuen Mall ein maßgeschneidertes Esserlebnis, das bekannte URW-Boutiquekonzept ‚The Gallery‘ und der lokale Lebensmittelmarkt Fresh! sowie ikonische, 7,5 Meter hohe Schaufensterfronten. Wie viel Digital Signage-Lösungen letztlich platziert werden ist uns leider noch nicht bekannt.