Der Distributor für Medientechnik und Digital Signage COMM-TEC lädt vom 30. September bis zum 02. Oktober 2020 zu den virtuellen ‚S14 Solutions Days‘. Die Schwerpunktthemen sind in diesem Jahr UCC & Collaboration, Digital Signage,Visualization, E-Learning und ProAudio. Auch der britische Digital Signage Tausendsasa Signagelive tritt auf und präsentiert zwei Webinare mit Aferdita Qesku, Director of Sales, die wir hier kurz vorstellen:

„Going back to work – What does digital signage look like now?“ am 1. Oktober um 9 Uhr MESZ beschäftigt sich mit sicheren Arbeitsumgebungen in Corona-Zeiten, die mit den lokalen Maßnahmen vereinbar sind. Diese sind nicht alle in allen Regionen, geschweige denn Ländern gleich. Das Webinar zeigt auf, wie eine globale Organisation ihr Personal auf dem Laufenden halten kann.

In „Retail fighting back – What edge do experiences give?“ am 2. Oktober um 9 Uhr MESZ spricht Qesku über die Konkurrenz zwischen Retail und elektronischem Handel und wie Marken online andere Experiences als im physischen Shop schaffen. Thema ist auch, wie wichtig individuelle Experiences im stationären Einzelhandel künftig werden und welche Möglichkeiten es hier gibt.

Das vollständige Programm sowie die Möglichkeit zur Anmeldung an den Virtual S14 Solutions Days finden sich unter: www.comm-tec.de/events/s14-solutions-day