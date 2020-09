Installiert und in Betrieb genommen wurde das Digitalisierungsprojekt im rund 3.000qm großen XL EDEKA Bad Säckingen bereits Ende 2019, damit war der Markt für die Corona-Krise wohl digital besser gerüstet als viele andere. Parallel zu den umfassenden Installationen an Displays verschiedener größe, mobilen digitalen Menüboards und Kassendisplays arbeitete das Grafik-Team von Wedeko auch an der Umsetzung des inhaltlichen Gestaltunskonzeptes – bis heute pflegt das Team die wöchentlichen Aktionen auf den Displays im Markt über die Digital Signage-Software ‚VisuScreen cloud‘.

Im Eingangsbereich des Marktes wurden zwei akkubetriebene digitale eStopper mit einer Laufzeit von bis zu 18 Stunden platziert, die mit ihren Displays eine größere und flexiblere Werbefläche als herkömmliche Kundenstopper liefern. Im Hausküchen-Imbiss wurden zwei Menüboards bestehend aus jeweils drei 32″-Displays integriert, um aktuelle Preise und Bilder der angebotenen Gerichte zu zeigen. Ein ähnliches Menüboard wurden auch an der Salatbar eingebaut, das aus zwei 32″-Displays besteht und für Angebote wirbt.



An der Kühltheke integrierte Wedeko vier 22″-Screens in zwei beidseitig bestückten Holzeinfassungen. Großflächiger wird es in der Kassenzone, hier ist ein 98″-Display an einer Deckenhalterung platziert. Aufgrund der Größe wirkt das Display aus der Ferne besser und kann von allen Kunden im Kassenbereich gut gesehen werden. Hier wirbt der Markt für aktuelle Gastronomie-Angebote im eigenen Restaurant im 1. OG des Gebäudes. Auf den Treppen zu diesem wurde eine individuell gefertigte 55″-Stele integriert, die Gäste ins Restaurant leiten soll und nochmals auf bestimmte Angebote hinweist. Im Restaurant-Bereich zeigen 4 Displays, integriert in die dekorative Fassade hinter der Theke, tagesaktuelle Speisen.