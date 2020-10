Die Herausforderung von Out-of-Home bestand laut Adsquare schon immer darin, Daten bei der Planung von Kampagnen nicht nur zu sammeln, sondern auch effektiv zu nutzen. Der Echtzeit-Datenmarktplatz will diese Herausforderungen lösen und bietet räumliche Daten, mobile Publikumsdaten und Bewegungsdaten aggregiert auf seiner Plattform. Vermarkter haben so die Möglichkeit, diese Datentypen für bessere Kampagnenplanung, programmatische DooH-Aktivierung, Multi Device Retargeting, sowie zur Messung des Erfolgs der Kampagne einfach zu kombinieren. Die Daten, die Adsquare zur Verfügung stellt, können dank einer neuen Partnerschaft jetzt auch innerhalb der DooH DSP von TPS Engage genutzt werden, das über 100.000 digitale Werbetafeln in 25 Ländern verwaltet.

„Daten und Flexibilität bei der Ausspielung von Kampagnen sind die Schlüsselfaktoren für (D)OoH im Jahr 2020. Die COVID-19-Pandemie belastet nach wie vor Einkäufer traditioneller Medien. Wir haben gesehen, dass immer mehr Werbetreibende auf reale Daten drängen und flexible Planungsmöglichkeiten für Digital Out of Home fordern. Die Partnerschaft mit Adsquare ist ein großer Schritt vorwärts beim Wandel der Branche hin zu einer stärker datengesteuerten“, sagt Bogdan Savonea, CEO von TPS Engage.

„Genau wie Online-Werbung hat (D)OoH inzwischen die Möglichkeit, als flexibler Marketing-Channel angesehen zu werden – das wurde erst durch intelligentere, datengesteuerte Lösungen möglich geworden“, ergänztTom Laband, CEO & Co- Gründer bei Adsquare.