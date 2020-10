„Wir nehmen Kultur oft als gegeben hin, Kultur ist einfach immer da“ , sagt Die Ärzte Frontmann Farin Urlaub im Interview mit den Tagesthemen, „aber die Branche muss von etwas Leben und wird gerade ignoriert“. Die Veranstaltungsbranche ist in der Krise – Events wie Messen oder Konzerte werden aktuell um Monate oder gleich ein ganzes Jahr verschoben, wann es wieder losgeht ist ungewiss. Und auch, wer nach der Krise denn überhaupt noch da ist. Denn: der ganze Unterbau hinter den berühmten Acts, großen Events und gerade kleinen Veranstaltungen bricht zur Zeit völlig zusammen.

Das Interview der Ärzte mit den Tagesthemen gibt durchaus interessanten Einblick in Situation um Konzerte aus Sicht der Musiker, aber auch allgemein um die Veranstaltungsbranche. Wichtig, wenn bekannte Persönlichkeiten wie Farin Urlaub, Bela B und Rodrigo González vor einem großen Medium ihre Meinung äußern und so nicht nur Fans mit ins Boot holen.

Eine seit Jahrzehnten erfolgreiche Band wie Die Ärzte trifft die Krise vermutlich weniger hart als die meisten anderen freien Künstler, ob Musiker oder Musical-Darsteller und die vielen Menschen hinter ihren Auftritten. Ob Roadie, Techniker oder Maskenbildner, vielen, die in der Branche tätig sind fehlt aktuell die Existenzgrundlage. Sie leben von den kleinen Auftritten, von ‚Gig zu Gig‘. Derzeit ist unklar, wann diese ganze Maschinerie wieder anlaufen wird und überhaupt kann – und ob der Vergleich mit dem Status Pre-Corona dann überhaupt möglich ist.

Autokino- und Stream-Konzerte sind nur behelfsmäßige Lösungen, die Crews hinter dem Event ein klein wenig unterstützen. Eine wirkliche Hilfe sind diese vereinzelten Sonder-Events allerdings mittelfristig nicht. Die Ärzte kündigt im Tagesthemen-Interview spaßhaft Hausbesuche an, solange Events nicht möglich sind – ein wenig Humor muss auch in dunklen Stunden sein.

Eine unklare Zukunft liegt vor der Branche, die Menschen und Unternehmen, die hier tätig sind, brauchen allerdings erstmal jetzt Unterstützung, damit es diese Zukunft überhaupt geben kann. Denn wenn die Locations nicht überleben, die Dienstleister und Unternehmen fehlen, ob für Bühnenbau oder Catering und die Künstler, Roadies & Co anderen Jobs nachgehen müssen (sofern sie denn im angespannten Arbeitsmarkt fündig werden) dann gibt es niemanden mehr, der überhaupt den Einstieg in die ’neue Eventbranche‘ angehen kann. Das wäre nicht nur ein Schlag für alle hier Tätigen, sondern auch alle Event-Besucher, Konzertgänger und Kulturliebhaber. Und zuletzt sind diejenigen, die in der Branche arbeiten, auch alle Steuerzahler. Der Staat handelt also auch im eigenen Interesse, eine ganze Branche nicht einfach untergehen zu lassen.

Die zweite Großdemonstration der AlarmstufeRot findet in Berlin am 28.10.2020 statt.