Die neuen Self-Service-Kiosk-Lösungen bei Delhaize ermöglichen es Kunden der belgischen Supermarktkette, in wenigen einfachen Schritten ihre alte Bonus-Karte gegen eine neue SuperPlus-Karte einzutauschen. Dadurch sollen auch Kunden ohne Smartphone, Computer oder Internet die Möglichkeit bekommen, auf die neue Karte umzusteigen, welche eine Online-Registrierung erfordert, um sofort deren Vorteile zu genießen. Am unteren Displayrand befindet sich dazu ein Barcode-Lesegerät, mit dem die alte Karte gescannt und mit der anschließenden Eingabe der Daten dem Upgrade unterzogen werden kann.

Integrator der Lösung war Digital Signage-Experte DOBIT NV aus Olen, Antwerpen. DOBIT integrierte in der Vergangenheit für Delhaize bereits andere Digital Signage-Lösungen wie Infostelen mit Ampelfunktion, um die Märkte bei der Einhaltung der Corona-Auflagen zu unterstützen. Die neuen SB-Kiosksysteme stammen aus der I-Series 2.0 von Elo Touch Solutions und eignen sich als interaktiver Info-Punkt für InStore PoS-Lösungen im Retail, in der Hotellerie oder auch in Offices.