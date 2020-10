Digitalisierung und Retail C&A mit neuem digitalen Konzept

Digitale Umkleidekabinen, ein virtuelles Designstudio und SB-Kassen – Modehersteller C&A hat zwei neue Vorzeigestores in Berlin Kurfürstendamm und Zürich eröffnet, in denen persönlicher und digitaler Service Hand in Hand gehen. Kunden finden im modernen Shopdesign eine breite Palette an digitalen Dienstleistungen und innovativen Features. Digital Signage ist dabei nicht übermäßig, aber gezielt platziert. (mit Video)