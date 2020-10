Was sich in den letzten Jahren im Einzelhandel etabliert hat, ist mittlerweile auch zum „Buchungsevent“ bei Goldbach geworden: Bereits zum zweiten Mal bietet Goldbach seinen Werbekunden im Rahmen des Black Friday am 27. November auf einer eigens erstellten Landingpage limitierte Angebote zum Schnäppchenpreis an. Zum Black Friday und Cyber Monday am darauf folgenden 30.11. geht der DooH-Vermarkter mit einer besonderen Werbeaktion an den Start.

Zur Auswahl stehen Mediapakete aus den Bereichen TV, Digital Out of Home, Online Video sowie Smart TV mit bis zu 90% Rabatt. Die insgesamt 14 Angebote stehen an den beiden Aktionstagen jeweils ab 0:00 Uhr zur Verfügung.

Frank Möbius, Geschäftsführer von Goldbach Germany: „Nach dem grossen Erfolg vom letzten Jahr bieten wir unseren Kunden auch dieses Jahr ein ganz besonderes Buchungserlebnis innerhalb unseres crossmedialen Werbeinventars. Und wir sind gespannt, ob unsere Kunden auch dieses Mal bereits kurz nach Mitternacht ihre Schnäppchen machen.“