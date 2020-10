Die heutige Generation an Schülern wächst mit dem Smartphone in der Hand auf und schaut Serien auf einem Tablet. Eigentlich fast selbstverständlich, dass auch der Unterricht – wo Kinder immerhin etwa die Hälfte ihres Tages verbringen – ebenso gestaltet wird und die Kids im Umgang mit der Technik schult. Hier setzt auch der Digitalpakt Deutschland an, den der Bund 2019 ins Leben gerufen hat und der rund 5 Milliarden Euro an Fördergeldern für die Schul-Digitalisierung zur Verfügung stellt – die nach jüngsten Meldungen auch endlich dank schlankerer Genehmigungsverfahren abgerufen werden.

Grund genug für Digital Signage-Integratoren und Anbieter mit ihrem Portfolio zu werben. Auch IAdea Deutschland hat seine Vorstellung vom Klassenzimmer der Zukunft. Bestückt mit seinen Lösungen bietet der Digital Signage-Experte eine Art Paket für Schulen an. Im Kern besteht die Initiative „digitales Klassenzimmer 4.0“ von IAdea aus folgenden Komponenten:

Jeder Schüler erhält ein iPad von Apple oder ein vergleichbares Gerät mit Android als Betriebssystem.

Der Unterricht findet nicht mehr an einer Schiefertafel statt, sondern an einem Smartboard: Dabei handelt es sich um ein 84 oder 92 Zoll großes Display, das von IAdea Deutschland zur Verfügung gestellt wird.

Zusätzlich steht Lehrkräften ein 42 Zoll großes interaktives Digital Signage Display zur Verfügung.

Alle Geräte werden untereinander via WLAN vernetzt, sodass die gemeinsame Zusammenarbeit von Lehrkräften und Schülern problemlos möglich ist.

„Das Leben heute ist geprägt von sozialen Netzwerken, virtuellen Freundschaften, Büchern im E-Book-Format und sogar pädagogisch wertvollen Spielen wie Minecraft. Mit dem digitalen Klassenzimmer 4.0 trägt IAdea Deutschland einen Teil dazu bei, den Unterricht durch die Integration moderner Medien zu verbessern“, erläutert Dipl. Ing. Björn Christiansen, geschäftsführender Gesellschafter bei IAdea Deutschland.

IAdea Deutschland berät Bildungseinrichtungen umfassend, stellt bei Bedarf alle notwendigen Geräte zur Verfügung und steht auch mit Rat und Tat in punkto Förderung durch den Digitalpakt Schule zur Seite. Das „Klassenzimmer 4.0“-System kann auch live im Hannoveraner Democenter der IAdea Deutschland GmbH ausprobiert werden.